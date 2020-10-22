شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للمخازن (GWCS)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5٫128 ريال، ليزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 4٫90 ريال خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 5٫20 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.06 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط