شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 6280 نقطة، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر للوصول لمستوى الدعم 5900 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى 6200 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,254 وبين مستوى المقاومة هو 6,325 نقطة
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