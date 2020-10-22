شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 22-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 9965 نقطة، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يشير الى إمكانية انخفاض المؤشر لمستويات قد تصل الى 9700 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 10100 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,914 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,014 نقطة