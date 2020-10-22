شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نجحت مصلحة الجمارك فى تطبيق الاتفاقيات الدولية والإعفاءات الجمركية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، بقرار وزير المالية، الدكتور محمد معيط، الخاص بتجديد الثقة لكمال نجم، لشغل وظيفة رئيس مصلحة الجمارك المصرية، اعتبارا من شهر أغسطس الماضي.

وقال رئيس رابطة تجار السيارات، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مصلحة الجمارك شهدت فى عهد "نجم"، نقلة حضارية تتناسب مع التطورات التى شهدتها حركة التجارة الدولية، خاصةً فى ظل توجيهات القيادة السياسية المستمرة بضرورة تشجيع وجذب الاستثمار فى مصر.

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وأشاد أبو المجد بتحديث منظومة العمل بمصلحة الجمارك، وتبسيط الإجراءات مع إحكام الرقابة، مؤكدة أن مصلحة الجمارك نجحت فى التعامل مع العديد من الملفات المهمة، فى مقدمتها تطبيق الاتفاقيات الدولية، والإعفاءات الجمركية.

جدير بالذكر أن "نجم"، قد تدرج فى العديد من المناصب داخل مصلحة الجمارك، أبرزها منصب مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بجمارك بورسعيد فى 2012، وكذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية فى عام 2016.