شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تغطيات تأمين البترول بعد عقد مصر لـ12 اتفاقية للتنقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد مراحل الإنتاج هى الأساس فى عمل التغطيات التأمينية لنشاط البترول، حيث تغطيات ترتبط بنشاط البحث أو التنقيب أو الاستكشاف، مثل تامين أجهزة الحفر البرية والبحرية وتامين حفر الآبار فى البر والبحر" وثائق متخصصة "، ووثائق ترتبط بمشروعات إنشاء تسهيلات إنتاج البترول برا أو بحرا، مثل تأمين مشروعات إنشاء خطوط الأنابيب برا وبحرا وإنشاء أرصفة أو منصات الإنتاج البحرى وتركيب أجهزة الإنتاج لاستخراج الزيت الخام من الابار، ثم إنشاءات تتعلق بأجهزة المعالجة الأولية حيث يتم إزالة والتخلص من الأملاح والكبريت والماء والغازات المصاحبة للبترول " تغطيات تقترب من التامين الهندسى ".

كما يوجد تغطيات ترتبط بمرحلة بدء الإنتاج والاستخراج من الآبار برا أو بحرا بعد انتهاء عمليات الإنشاء وهى وثائق مرحلة التشغيل مثل وثيقة جميع الأخطار المادية ووثيقة تامين تكاليف التحكم فى الآبار، وفيما يتعلق بالتغطيات التى ترتبط بشركات خدمات البترول، والتى تقدم خدمات كثيرة ومتنوعة لشركات الانتاج، توجد عدة أمثلة منها خدمات صيانة أجهزة الاستخراج وصيانة الآبار وخدمات قياس المخزون وتوريد الطفلة والأجهزة المساعدة اثناء الحفر، وفحص واختبار المواسير وخدمات الاسمنت وتمهيد الطرق للحفار وتأجير الوحدات البحرية وغيرها من خدمات كثيرة.

ويوجد أيضا وثائق ترتبط بمرحلة نقل الزيت الخام والغاز المسال LNG داخليا أو بين الدول ويستخدم فى ذلك وثائق تأمين شحنات بترول بحرى متخصصة لنقل الزيت الخام بحرا عن طريق Tankers أو ما يسمى LNG Ships وتنقل الغاز المسال بالتانكات الكروية إلى الدول المستوردة (وثائق مرتبطة بتامين الشحنات البحرية)

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وقد يصاحب البترول خروج غازات وتسمى غازات بترولية مثل غاز البروبان والبيوتان (البوتاجاز ) وهى تختلف فى تركيبها واستعمالاتها وكان قديما وقبل اكتشاف أهمية الغاز كان يتم التخلص من الغازات البترولية عن طريق خط أنابيب يتم إشعاله للتخلص من الغاز نراها شعلات فى البر والبحر وتسمى Flare.

ويتم تأمين كافة الات مواتير الرفع والوايرات الحديدية وجسم الحفار وموتور التدوير والقائم المعدنى الذى ينتهى ببلورات الحفر ( ذراع الحفر ) ومانع الانفجار BOP والذى يشترط تثبيته على الحفار للتحكم ومقاومة كمية الضغط الناتج من الحفر والقادمة من باطن الأرض ومواسير الطفلة وتانك الطفلة.

وتستثنى الأجزاء التى تعمل بشكل كامل تحت سطح الارض وقد تلتصق بعض تلك الأجزاء بالصخور اثناء الحفر دون وقوع حادث انفجار ويصعب استخراجها وقد تسقط بالبئر نتيجة انفصالها عن ساق الحفر وفى كلا الحالتين لا يتم تعويضها منفردة ولكن فى حالة الانفجار أو الحريق يتم تعويض تلك الأجزاء بالكامل، كما يستثنى خطر الإرهاب والتخريب والعنف السياسى والحروب والاستيلاء على السلطة والحرب النووية وغيرها.