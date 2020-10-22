شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأسمنت تعلن الموعد النهائى لسداد بقية مستحقات العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف إبراهيم المناسترلى، المصفى العام لشركة القومية للأسمنت عن تحديد يوم 5 نوفمبر المقبل، ليكون الموعد النهائى لحصول كافة العاملين بالشركة القومية للأسمنت على مستحقاتهم المالية، وفقا لشروط الاتفاقية التى تم إبرامها لهذا الغرض.

وتعد الشركة القومية للأسمنت، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة الكيماوية، تأسست عام 1956، بتاريخ 2/10/2018 صدر قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بحل الشركة وتصفيتها، وذلك على ضوء العرض المرئى لاستشارى مركز الدراسات والبحوث التعدينية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والذى انتهى إلى عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع الإصلاحى المقترح لإعادة تشغيل مصانع الشركة القومية للأسمنت وأوصى بعدم ضخ أية أموال استثمارية جديدة لإعادة التشغيل.

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وأضاف إبراهيم المناسترلى لـ"الخليج 365 " أن جميع العاملين حصلوا على كامل مستحقاتهم، حيث يتبقى فقط 3 كشوف سيحصلون على مستحقاتهم بنهاية الشهر الجارى، وحتى يوم 5 نوفمبر المقبل، بحيث تكون الشركة سددت كل المستحقات عدا 8 من العاملين لم يتقدموا حتى الآن.

وأوضح انه بعد يوم 5 نوفمبر، لن تكون للشركة أى علاقة بالعشرة عمال، ولن يكون لهم مستحقات وفقا للاتفاقية، وبالتالى فأنا أدعوهم لسرعة التقدم للحصول على مستحقاتهم المالية.

وحول بيع مصنعى الاسمنت 1 و2،أشار إنه جارى بيعهما وفقا للقانون، ومن المتوقع قبل نهاية العام الجارى بيعهما تماما كخردة، بحيث نتفرغ لبيع خطى 3 و4 كخطوط تصنيع تامة وليس كخردة.