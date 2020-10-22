شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "نيكولا" يقفز بأكثر من 7% بعد تصريحات "جنرال موتورز" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "نيكولا كورب" بشكل قوي خلال تعاملات يوم الأربعاء في اعقاب تصريحات مدير شركة "جنرال موتورز" "مارك ريوس".



وذكر "ريوس" في حوار لـ"سي إن بي سي" أن هناك فرصة لامعة للتعاون مع شركة "نيكولا" المطورة لسيارات وبطاريات كهربائية وأخرى عاملة بوقود الهيدروجين.



وكان سهم "نيكولا" قد انخفض في الآونة الأخيرة في ظل المخاوف بشأن إمكانية فشل الشراكة مع "جنرال موتورز".

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ويرى "ريوس" أن هناك فرصة عظيمة للتعاون بشأن شاحنات "نيكولا" من الفئتين السابعة والثامنة مع "جنرال موتورز".



وهبط سهم "نيكولا" بنسبة 45.4% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بينما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 6.3%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "نيكولا كورب" بنسبة 7.3% وأغلق جلسة الأربعاء عند 22.2 دولار، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 23.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 21.1 دولار.