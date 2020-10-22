شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتخلى عن مكاسبها وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات يوم الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق بالجلسة.



يأتي ذلك في ظل تزايد عدم اليقين بشأن تمرير الكونجرس لحزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.



كان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد عقد لقاءات مع قادة الكونجرس لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتمرير الحزمة المالية الثانية المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4% أو ما يعادل 1.67 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.03 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.3% أو ما يعادل 1.43 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 41.73 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.04 دولار وأقل سعر عند 42.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.3% (ما يعادل 98 نقطة) إلى 28211 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 28450 نقطة وأقل مستوى عند 28196 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 32 نقطة) إلى 11484 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 11613 نقطة وأقل مستوى عند 11476 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 3435 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3464 نقطة وأقل مستوى عند 3433 نقطة.