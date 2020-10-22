شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع عند أعلى مستوى في 14 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الأربعاء مسجلا اعلى مستوى في أربعة عشر شهرا، وذلك وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



يأتي ذلك بدعم من الصادرات الأمريكية القوية وجفاف الطقس في البرازيل الأمر الذي يثير قلقاً بشأن المعروض العالمي من السلعة الزراعية.



وتشير التوقعات إلى أن الأمطار سوف تنحسر خلال الأسابيع القليلة المقبلة في البرازيل والأرجنتين مما يؤثر سلبا على حالة المحاصيل.

Advertisements



ومن جانبها، أكدت وزارة الزراعة الأمريكية أن شركات تصدير خاصة باعت شحنات من الصويا والذرة لليوم السادس على التوالي.



وعلى صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 23:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.3% إلى 4.13 دولار للبوشل، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب عام 2019، وبلغ أعلى سعر عند 415.2 دولار وأقل سعر عند 407.7 دولار.