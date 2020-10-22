شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع أعلى 25 دولار للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية بالإضافة إلى استمرار الترقب في الأسواق لما سيؤول إليه ملف الحزمة المالية الثانية في الولايات المتحدة.



تجدر الإشارة إلى أن وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد عقد لقاءات مع قادة الكونجرس لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتمرير الحزمة المالية الثانية المعنية بمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:26 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1% أو ما يعادل 26 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 25.241 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 25.425 دولار وأقل سعر عند 24.775 دولار، وذلك بعد تحقيق المعدن مكاسب في جلسة أمس الثلاثاء بنسبة 1% أيضا.