شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع مدعوماً ببيانات التضخم في أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات التضخم التي سجلت ارتفاعا أعلى من التوقعات.



وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بما تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 0.4%، كما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية عند استثناء أسعار الطاقة والغذاء بنسبة 1.3%، وهي قراءة اتفقت مع المتوقع.

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وسجل صافي اقتراض القطاع العام في بريطانيا 35.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما تجاوز توقعات بتحقيق اقتراض قدره 32.5 مليار جنيه إسترليني.



هذا، وقد ارتفع مؤشر أسعار المنازل في سوق الإسكان البريطاني بنسبة 2.5% - متجاوزا التوقعات – بينما ارتفع مؤشر أسعار التجزئة بنسبة 1.1% دون التوقعات بارتفاع بنسبة 1.2%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% إلى 1.3141، وسجل أعلى سعر عند 1.3176 في حين سجل أقل سعر عند 1.2939.