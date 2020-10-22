شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أعلى مستوى في أكثر من شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية مما دفع المعدن النفيس لتحقيق أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر.



يأتي ذلك في ظل استمرار المتابعة من جانب المستثمرين لتطورات المباحثات المتعلقة بحزمة التمويل الثانية لمكافحة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد الأمريكي.

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وكان وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" قد عقد أمس اجتماعات مع بعض زعماء الكونجرس من أجل بحث إمكانية تمرير حزمة تحفيز تزيد عن 1.8 تريليون دولار.



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات, ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.7% أو 14.10 دولار إلى 1929.50 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الثامن عشر من سبتمبر/أيلول، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1936 دولارا وأقل سعر عند 1911.6 دولار.