شكرا لقرائتكم خبر عن "العلايلى " يؤكد ترددات المحمول الجديدة تحسن جودة خدمات الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز تنظيم الاتصالات، إن تخصيص الدولة لـ 80 ميجاهرتر في نطاق الحيز الترددي 2600 ميجاهرتر لشركات المحمول سيساهم في تحسين خدمات الجيل الرابع للمحمول، مقارنة بما كان مطروح في 2016 عند بدء استخدام تكنولوجيا 4G. كما أثنى العلايلي على تخصيص الترددات بنظام المزايدة لتحقيق أفضل عائد للدولة.

وقال العلايلي ، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " ، إن الترددات ستساهم في تحسين خدمات الجيل الرابع للمحمول ولم يعد هناك حجة أمام مشغلي الخدمة بعدم توافر الترددات اللازمة لتحقيق أقصى جودة لخدمات الاتصالات ، مضيفا أن تلك الترددات تمهد لدخول خدمات الجيل الخامس في مصر لاسيما وأنها تقع في نطاق الحيز الترددي 2600 ولكن علينا الاهتمام أولا بحجم الترددات لكل شبكة و الاتاحة التي تقدمها ، مشددا على أن هناك حاجة ماسة لإنشاء محطات جديدة بعد تخصيص تلك الترددات لاسيما وأنه كلما زاد رقم التردد كلما زادت المسافة بين المحطات و بعضها.

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