شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "موبايلي" ترتفع 335.3% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 335.3% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 222 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 356 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 262 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى انخفاض مصاريف التمويل للربع الثالث من العام 2020 لتصل إلى 134 مليون ريال بالمقارنة مع 206 مليون ريال سعودي للربع الثالث من العام 2019 بانخفاض قدره 35.10%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام الماضي، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

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وتراجعت المبيعات إلى 3.35 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 3.4 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 537 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وكانت أرباح موبايلي قد ارتفعت 389.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 لتصل إلى 185 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 37.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 315 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 105 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.