شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض إلى أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي، وذلك في ظل تركيز الاسواق على مباحثات حزمة التحفيز المالي الثانية في الولايات المتحدة.



وعقد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" أمس اجتماعات مع بعض زعماء الكونجرس من أجل بحث إمكانية تمرير حزمة تحفيز تزيد عن 1.8 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد.

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بالتزامن مع ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب تدفق نتائج أعمال الشركات، ومن أبرز ما صدر مؤخراً أعمال "نتفليكس" و"سناب شات" وبعض البنوك الأمريكية.



وفيما يتعلق بأزمة كورونان تجاوز عدد الإصابات عالميا حاجز أربعين مليون حالة إصابة، كما أن أحد المتطوعين للحصول على لقاح "أسترازينيكا/جامعة أوكسفورد" لقي مصرعه متأثرا بأعراض خطيرة عقب تناول اللقاح.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.6 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.