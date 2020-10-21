شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يزيد خسائره رغم انخفاض المخزونات الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وهبوط الخزونات الأمريكية من الخام للأسبوع الثاني على التوالي.



وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو مليون برميل إلى 488.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.9 برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 584 ألف برميل خلال نفس الفترة.

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وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.3% إلى 39.9 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.5 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.7% إلى 41.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.04 دولار وأقل سعر عند 42.4 دولار.