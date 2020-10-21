شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع قليلاً بعد قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.



هذا، وأظهرت بيانات حكومية أن مؤشر أسعار المستهلكين في كندا انخفض بنسبة 0.1% في الشهر الماضي بما اتسق مع توقعات المحللين، بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الغذاء والطاقة – بنسبة 0.1%.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة الكندية بنسبة 0.4% خلال سبتمبر/أيلول وهو ما جاء دون توقعات المحللين بارتفاع المؤشر بنسبة 1%.



من ناحية أخرى، ينتظر المراقبون في الأسواق احتمالات توصل الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق مع البيت الأبيض فيما يتعلق بحزمة التمويل والتحفيز الثانية التي تهدف لمواجهة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد الأكبر في العالم.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 18:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 0.7623، وسجل أعلى سعر عند 0.7645 في حين سجل أقل سعر عند 0.7610.