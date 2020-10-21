تعاون بين هيئة الاتصالات والبحر الأحمر للاستفادة من أحدث التقنيات بالمشروع

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وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد التميمي: ستفتح المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة، مؤكدا على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقا مع رؤية المملكة 2030.من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات .
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