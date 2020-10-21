تعاون بين هيئة الاتصالات والبحر الأحمر للاستفادة من أحدث التقنيات بالمشروع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس، مذكرة تعاون مع شركة البحر الأحمر للتطوير، لرسم أطر التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمكين الاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع شركة البحر الأحمر للتطوير؛ تماشيا مع دور الهيئة التنظيمي لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومواءمة جميع مشاريع الشركة مع تنظيمات الهيئة بما يحقق أهداف الهيئة والشركة؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

وقال محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد التميمي: ستفتح المذكرة آفاق شراكة استراتيجية لتمكين الاستفادة من أحدث خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في مشاريع الشركة، مؤكدا على دور الهيئة في تشجيع ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة من خلال تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ودعم وتمكين التقنيات الرقمية الجديدة في جميع القطاعات اتساقا مع رؤية المملكة 2030.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو أن هذه المذكرة تعد الخطوة الأولى نحو شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين شركة البحر الأحمر للتطوير وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستدعم هذه الشراكة الجهود للاستفادة من أحدث تقنيات الاتصالات وتقنية المعلومات .