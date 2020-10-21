الفضلي يسلم شهادات «سعودي قاب» لمشاريع زراعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلم وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، في الوزارة أمس شهادات الممارسات الزراعية الجيدة السعودية «سعودي قاب» لعدد من المشاريع الزراعية والمزارع، وذلك بعد أن أتمت تلك المشاريع تطبيق معايير الممارسات الزراعية الجيدة السعودية، واستحقت الحصول على علامة الجودة «سعودي قاب»، بحضور عدد من سفراء الدول المصدرة للمنتجات الزراعية للمملكة، حيث توفر شهادة الممارسات الزراعية الجيدة «سعودي قاب» شبكة محلية تربط المزارعين وأصحاب العلامات التجارية في مجال إنتاج الأغذية الآمنة وتوزيعها، لتحقيق الاطمئنان لدى المستهلكين.

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