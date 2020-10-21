شكرا لقرائتكم خبر مجموعة عمل مكافحة الفساد بدول العشرين تناقش الجرائم الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يترأس رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس اليوم الخميس عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الوزاري الأول من نوعه لمجموعة عمل مكافحة الفساد في دول مجموعة العشرين، بحضور معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، والنائب العام عضو هيئة كبار العلماء سعود المعجب، ورؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية.

وسيتناول الاجتماع تحديات الفساد، والالتزام بالدور القيادي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، ومرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة.

وسيناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (covid -19)، والإجراءات الملموسة والسريعة التي اتخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية المنعقدة في الـ26 مارس من هذا العام، إضافة إلى مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن الاجتماع الوزاري يأتي على هامش رئاسة المملكة لقمة العشرين التي ستعقد في شهر نوفمبر 2020، ويهدف إلى الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي في مكافحة الفساد.