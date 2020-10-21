مجموعة عمل مكافحة الفساد بدول العشرين تناقش الجرائم الاقتصادية

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وسيتناول الاجتماع تحديات الفساد، والالتزام بالدور القيادي في مجال مكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بين دول مجموعة العشرين في جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، ومرتكبيها، واسترداد الموجودات المسروقة.وسيناقش الاجتماع جهود مجموعة العشرين لدعم الاستجابة العالمية في مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (covid -19)، والإجراءات الملموسة والسريعة التي اتخذها قادة العشرين خلال القمة الاستثنائية المنعقدة في الـ26 مارس من هذا العام، إضافة إلى مناقشة الممارسات الجيدة بشأن مكافحة الفساد في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
يذكر أن الاجتماع الوزاري يأتي على هامش رئاسة المملكة لقمة العشرين التي ستعقد في شهر نوفمبر 2020، ويهدف إلى الالتزام التام بتعزيز التعاون على نطاق المجتمع الدولي، وتوجيه العمل المستقبلي في مكافحة الفساد.
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