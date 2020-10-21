وزراء النقل العرب يناقشون تحديات القطاع وسرعة تعافيه من الجائحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب في اجتماع دورته الـ(65) عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير النقل المصري كامل الوزير، بمشاركة وزراء النقل ورؤساء الوفود للدول أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، التحديات التي تواجه قطاع النقل البري والبحري والجوي، والذي تضرر من جائحة كورونا والدعم اللازم لسرعة تعافيه من آثار الجائحة.

وقال كامل الوزير في البيان الصادر عن وزارة النقل المصرية إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المهمة للنهوض بمختلف مجالات النقل، ومنها بحث تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق، والتحديات التي تواجه قطاع النقل البري في الدول العربية، ومناقشة مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، واستعراض المسودة المعدلة لاتفاقيات التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى بحث توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة، والدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن، وغيرها من الأنشطة البحرية والمينائية.

وأشار الوزير المصري إلى حرص بلاده على تنفيذ كل ما يساهم في تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية، وعلى قيام وزارة النقل المصرية على تقوية ربط الدول العربية برا وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني، مؤكدا ثقته الكبيرة في تضافر جهود الدول العربية للنهوض بقطاع النقل، باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبما يحقق المصالح المشتركة للشعوب في العالم العربي.

الأكثر تضررا

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من جهتها أوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، الوزير مفوض دينا الظاهر، في ختام الاجتماع أن المكتب التنفيذي ناقش مقترحا بوضع مقاربة مشتركة لمجلس وزراء النقل العرب مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي، لكونه القطاع الأكثر تضررا جراء جائحة فيروس كورونا.اتفاقية شيكاغو

وذكرت أن المكتب حث الدول العربية على سرعة المصادقة على بروتوكول اتفاقية شيكاغو لتوسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لتصبح (40) عضوا بدلا من (36) عضوا، وكذلك بروتوكول لزيادة أعضاء لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضوا بدلا من (19) عضوا.

وأشارت إلى أن المكتب التنفيذي بحث أيضا إقرار برنامج ندوات تنظمها الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والاتحادات العربية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي، ووضع دليل استرشادي عربي للتدابير الاحترازية في هذا القطاع الحيوي للتعامل مع حالات الطوارئ.