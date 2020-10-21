اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني تقر لجنة لدراسات وأبحاث سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقرت اللجنة التوجيهية للمرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) خلال اجتماعها العاشر عن بعد برئاسة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور عبدالله أبوثنين، وبحضور أعضاء اللجنة، تشكيل لجنة لدراسات وأبحاث سوق العمل.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال اللجنة التوجيهية والتي تضم مجموعة من المواضيع المتنوعة، والتي كان منها مناقشة تقرير نتائج اللقاءات التي عقدها المرصد عن بعد خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة مع 21 جامعة سعودية حكومية وأهلية بهدف استعراض مؤشرات خريجي هذه الجامعات.

واعتمدت اللجنة إقامة مؤتمر علمي مشترك بين جامعة الأميرة نورة و صندوق تنمية الموارد البشرية، والذي يراد منه أن يكون منصة دورية لتشجيع الباحثين ونشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في متغيرات ومؤشرات سوق العمل، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل لجنة علمية للبحوث والدراسات يتمحور دورها في اقتراح ومتابعة وتحكيم الأبحاث والدراسات التي ينفذها المرصد.

وتناول المجتمعون عددا من مؤشرات سوق العمل الجديدة والمطورة حديثا كمؤشرات المستبعدين من التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، ومؤشرات منشآت القطاع الخاص، بالإضافة إلى مؤشرات العمل الحر، ومؤشرات العمل المرن بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية الصندوق الجديدة ومستجدات مشروع أتمته الربط مع مركز المعلومات الوطني.

وقد بحثت اللجنة خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وتم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

أعضاء اللجنة

رئيسة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى

مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي الجعويني

مدير عام قطاع المرصد الوطني للعمل الدكتور محمد بالقحطاني

ممثلون عن: