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وتتناول الدورة أهم المفاهيم الأساسية للمزادات العقارية، واشتراطات وأنواع التراخيص في المزادات العقارية، وتصنيف المزادات والمنتجات العقارية، والأسباب الرئيسة لإقامة المزادات العقارية، وآلية عمل المزادات العقارية، والتنظيم المهني في المزادات، ومحاذير المزاد العقاري.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المعهد العقاري السعودي أطلق دورة المزادات العقارية خلال الشهر الحالي، بهدف تعريف المشاركين بالمزادات العقارية بإجراءاتها وأهميتها، والمعايير الأخلاقية المتبعة بها، والمتطلبات التشريعية لها، وأدوار العاملين بتلك المزادات.وتتناول الدورة أهم المفاهيم الأساسية للمزادات العقارية، واشتراطات وأنواع التراخيص في المزادات العقارية، وتصنيف المزادات والمنتجات العقارية، والأسباب الرئيسة لإقامة المزادات العقارية، وآلية عمل المزادات العقارية، والتنظيم المهني في المزادات، ومحاذير المزاد العقاري.

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