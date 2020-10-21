الاقتصاد

محافظ مؤسسة التقاعد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر محافظ مؤسسة التقاعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - محافظ مؤسسة التقاعد محمد النحاس زار، برفقة وفد المؤسسة والشركات التابعة لها، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".

واطلع على عدد من الإنجازات التشغيلية للهيئة والمتمثلة في خدمات السحابة الحكومية، وبنك البيانات، ومنصة الاستشراف، ومراكز البيانات المختلفة، والهوية الرقمية، إضافة إلى منظومة أبشر، وباقي المنصات الوطنية، والمساهمة المجتمعية من قبل الهيئة في عدد من المسارات الاجتماعية المختلفة، مثل: تطبيقات (فرجت) و(توكلنا) و(تباعد) ومبادرة (إياب) و(طريق مكة) لتسهيل سفر الحجاج.

والتقى برئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، حيث تناول الجانبان الحديث عن إطار علاقات التكامل بين الجهتين، فيما يخدم ويعزز رؤية المملكة 2030، وتوجهها العالمي في إطار البيانات والذكاء الاصطناعي.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ مؤسسة التقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا