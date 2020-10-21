محافظ مؤسسة التقاعد

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واطلع على عدد من الإنجازات التشغيلية للهيئة والمتمثلة في خدمات السحابة الحكومية، وبنك البيانات، ومنصة الاستشراف، ومراكز البيانات المختلفة، والهوية الرقمية، إضافة إلى منظومة أبشر، وباقي المنصات الوطنية، والمساهمة المجتمعية من قبل الهيئة في عدد من المسارات الاجتماعية المختلفة، مثل: تطبيقات (فرجت) و(توكلنا) و(تباعد) ومبادرة (إياب) و(طريق مكة) لتسهيل سفر الحجاج.والتقى برئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله الغامدي، حيث تناول الجانبان الحديث عن إطار علاقات التكامل بين الجهتين، فيما يخدم ويعزز رؤية المملكة 2030، وتوجهها العالمي في إطار البيانات والذكاء الاصطناعي.
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