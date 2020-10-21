شكرا لقرائتكم خبر «ترشيد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت مع أمانة منطقة نجران أعمال المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل مصابيح إنارة شوارع المنطقة، حيث تم إطلاق مشروع استبدال المصابيح التقليدية بإضاءة الـLED ذات الكفاءة في الأداء والمرشدة للطاقة في مدينة نجران، ومن المتوقع، عند انتهاء المشروع، تحقيق وفر في استهلاك الكهرباء يصل إلى 70%، وذلك من خلال إحلال المصابيح الحالية بالمصابيح المرشدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «ترشيد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.