الانكتاد يتوقع انخفاض التجارة العالمية في 2020 بين 7% و9%

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وقدر الانكتاد في تقرير أصدره أمس تراجع التجارة العالمية بنسبة أقل من 5% في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة في عام 2019 ، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.كما قدر نموا نسبته أقل من 3% للربع الرابع من العام الجاري، وهو التقدير غير المؤكد؛ بسبب مخاوف من كيفية تطور جائحة كوفيد 19 - وأثرها على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
وسلط التقرير الضوء على الانتعاش التجاري الملحوظ في الصين واستقرار صادراتها، بعد انخفاضها خلال الأشهر الأولى من الوباء في الربع الثاني من العام الجاري، وانتعاشها بقوة في الربع الثالث، حيث بلغت معدلات النمو السنوية 19 % على عكس الاقتصادات الرئيسة الأخرى، وكذلك استقرار واردات الصين في يوليو وأغسطس، ونموها في سبتمبر بنسبة 13 %.
وأوضح التقرير أنه لم تسلم أي منطقة من انخفاض التجارة الدولية في الربع الثاني من العام الجاري، وكان أكبر انخفاض في منطقتي جنوب وغرب آسيا بنسبتي 41 % و 35 % على التوالي.
وأشار إلى أن قيمة التجارة الدولية في قطاعي الطاقة والسيارات انخفض عن مستويات 2019 ، وأن الطلب على معدات المكاتب المنزلية ومعدات الوقاية الشخصية من الفيروس أدى إلى معدلات نمو قوية للتجارة في معدات الاتصالات وآلات المكاتب.
تقرير (الانكتاد) 2020
- انخفاض قيمة التجارة العالمية بين 7% إلى 9%
- نمو التجارة العالمية 3% في الربع الرابع
- نمو الاقتصاد الصيني 19%
- نمو واردات الصين 13%
- تراجع التجارة العالمية 5% في الربع الثالث
- انخفاض النمو في منطقة جنوب آسيا 41%
- انخفاض النمو في منطقة غرب آسيا 35%
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