شكرا لقرائتكم خبر الانكتاد يتوقع انخفاض التجارة العالمية في 2020 بين 7% و9% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) انخفاض قيمة التجارة العالمية للعام الجاري 2020 بنسبة تتراوح ما بين 7% إلى 9%، وذلك رغم بوادر الانتعاش في الربع الثالث من العام.

وقدر الانكتاد في تقرير أصدره أمس تراجع التجارة العالمية بنسبة أقل من 5% في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة في عام 2019 ، وهو ما يمثل تحسنا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.

كما قدر نموا نسبته أقل من 3% للربع الرابع من العام الجاري، وهو التقدير غير المؤكد؛ بسبب مخاوف من كيفية تطور جائحة كوفيد 19 - وأثرها على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة.

وسلط التقرير الضوء على الانتعاش التجاري الملحوظ في الصين واستقرار صادراتها، بعد انخفاضها خلال الأشهر الأولى من الوباء في الربع الثاني من العام الجاري، وانتعاشها بقوة في الربع الثالث، حيث بلغت معدلات النمو السنوية 19 % على عكس الاقتصادات الرئيسة الأخرى، وكذلك استقرار واردات الصين في يوليو وأغسطس، ونموها في سبتمبر بنسبة 13 %.

Advertisements

وأوضح التقرير أنه لم تسلم أي منطقة من انخفاض التجارة الدولية في الربع الثاني من العام الجاري، وكان أكبر انخفاض في منطقتي جنوب وغرب آسيا بنسبتي 41 % و 35 % على التوالي.

وأشار إلى أن قيمة التجارة الدولية في قطاعي الطاقة والسيارات انخفض عن مستويات 2019 ، وأن الطلب على معدات المكاتب المنزلية ومعدات الوقاية الشخصية من الفيروس أدى إلى معدلات نمو قوية للتجارة في معدات الاتصالات وآلات المكاتب.

تقرير (الانكتاد) 2020