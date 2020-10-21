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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة ريادة الأعمال بغرفة الرياض، عقدت أول اجتماعاتها للدورة الـ18 لمجلس الإدارة، وحيث جرى اختيار عضو مجلس الإدارة رياض بن حمد الزامل رئيسا للجنة، وعضو مجلس الإدارة لطيفة الوعلان نائبا للرئيس.

واستعرض الاجتماع عددا من القضايا التي تواجه القطاع والعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وأكد الأعضاء أهمية دور القطاع وإسهاماته الفاعلة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال ما يتوافر به من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات، مشيرين إلى أن تطوير مشاريع ريادة الأعمال سيسهم في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة، وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية.