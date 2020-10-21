شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاجتماع الذي عقده اليوم الأربعاء ، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لأول مرة، بمجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة عرضا للموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة في الوقت الحالي.

وخرج الاجتماع بمجموعة من النتائج يتلخص فيما يلي:

عقد لقاءات متكررة مع إدارة الهيئة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المنفذة، وحل أي تشابكات بين الوزارات، وتذليل أي معوقات إدارية أو تنظيمية، وعرض أي ملفات تحتاج الهيئة لموافقة مجلس الوزراء عليها على الفور، واتخاذ القرارات بشأنها.

الانتهاء من إعداد التصور الكامل لحزمة الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين للمنطقة الاقتصادية، بحد أقصى شهر من الآن.

وافق مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على سداد نسبتها في الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية، التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تقديرية للمشروع بنحو 240 مليون دولار.

ينفذ مشروع السكك الحديدية على مرحلتين، الأولى منها مصنع للوحدات المتحركة والثانية مصانع للصناعات المغذية للقطاع، ويقع المشروع على مساحة 300 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، حيث سيتم إقامة مجمع صناعي لتصنيع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية بطاقة إنتاجية تبلغ 300 عربة سنوياً.

عرض المهندس يحيى زكي، تقريراً حول إستراتيجية وأهداف المنطقة الاقتصادية للفترة ما بين عامي 2020 ـ 2025، ترتكز على إيجاد مجتمع متكامل يعتمد على الصناعة والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والتوصل إلى منصة للتصدير للأسواق العالمية خاصة أفريقيا.

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إيجاد فرص استثمارية جديدة في قطاعات صناعية واعدة، واستهداف توطين القطاعات الصناعية ذات الأولوية بغرض زيادة التصدير وإحلال الواردات.

استحداث منصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة داخل منطقة القنطرة غرب، وجعل منطقة السخنة مركزا عالميا للبتروكيماويات، ومنطقة وادي التكنولوجيا للطاقة المتجددة، ومنطقة شرق بورسعيد لصناعات السكك الحديد، مع إنشاء مراكز مالية وتجارية وخدمية.

تهيئة البنية التحتية وبخاصة الموانئ طبقاً لأعلى المعايير الدولية تشجيعاً للاستثمار، مع تطوير منظومة العمل بالموانئ لجذب الخطوط الملاحية الجديدة والمستثمرين واستحداث منظومة فاعلة لتقديم الخدمات البحرية لتعظيم القيمة المضافة.

تحويل المنطقة إلى مركز محوري للوجستيات والصناعة للمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وكذلك تحويلها إلى نقطة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.

التركيز على الحوافز المالية خاصة للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات المقترحة لتعزيز الإطار التنظيمي والقانوني، وكذا توفير الخدمات المختلفة بجودة عالية.

القطاعات المستهدفة للاستثمار في المنطقة الاقتصادية خلال الفترة القادمة، فى مقدمتها قطاعات الزراعة، ومواد البناء، وتموين السفن، وصب وتشكيل المعادن، إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات، واللوجستيات، والطاقة الشمسية، وأخيراً المنسوجات.

المشروعات التي تمت دراستها ووافق عليها مجلس إدارة المنطقة، وتضم محطة صب جاف للحبوب والغلال بميناء شرق بورسعيد بالأرصفة الجديدة "الناحية الشرقية" على رصيف بطوب 500م وساحات تداول 250 ألف متر مربع، ومنطقة لوجستية لعمليات القيمة المضافة بمساحة 400 ألف متر مربع.

مشروع الشركة العربية لصناعة الصلب الخاص بإقامة وتشغيل مصنع درفلة للحديد من خام البليت، والذي يقام على مساحة 90 الف م2 داخل المطور الصناعي، الشركة المصرية الصينية للاستثمار، احد المطورين الصناعيين العاملين بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة.