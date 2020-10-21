شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول السابق: منتدى شرق المتوسط يعزز الاستثمار وعمليات الاستكشاف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، إن القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص، تأتي استكمالا للقاءات سابقة، وتدعم موقف غاز منتدى شرق المتوسط. Advertisements وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الرئيس السيسي حرص على توصيل رسائل مباشرة وغير مباشرة بأن منتدى شرق المتوسط سيمثل تحالفا قويا»، متوقعا تعزيز الاستثمارات وعملية البحث والاستكشاف خلال الفترة المقبلة. وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قمة مشتركة بين مصر واليونان وقبرص، في العاصمة القبرصية في نيقوسيا.

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