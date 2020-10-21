شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأربعاء 21-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 21-10-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 617.888 مليار جنيه.

البورصة تخسر 3.9 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 617.888 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 346.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.8 ألف عملية لعدد 186 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.44% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.36%، والعرب على 5.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 21.61% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.38%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 40.6 مليون جنيه، 3.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 571.3 ألف جنيه، 12.7 مليون جنيه، 19.7 مليون جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، لليوم الثالث على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12957 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4220 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.72% ليغلق عند مستوى 1134 نقطة.

وصعدت أسهم 42 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

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الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، عن نتائج اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، واعتمد المجلس المركز المالي للشركة (المعدلة) عن الفترة من يوليو لعام 2019 حتى 30 يونيو لعام 2020، وحققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام الماضي، كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح السنوي عن الإجراءات التصحيحية لتصويب المؤشرات المالية للشركات/ التي انخفض حقوق مساهميها عن 90% من رأس المال أو تحقيق خسائر لعامين متتالين، وذلك طبقاً للمادة 63 من ضوابط الإفصاح الواردة بقواعد القيد وإعادة القيد للأوراق المالية بالبورصة المصرية تمهيداً للعرض على الجمعية العامة للشركة، في اجتماعها القادم لاعتماد ميزانية الشركة عن العام المالية 2020/2019.

مصر لصناعة الكيماويات

أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، عن أسباب ارتفاع صافي أرباح الشركة عن شهر سبتمبر لعام 2020 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات.

عامر جروب

أعلنت شركة عامر للتنمية السياحية، إحدى شركات مجموعة عامر جروب القابضة، عن توقيع عقد تطوير لقطعة أرض مساحتها فدان وألف متر مربع تقريباً والمخصصة لشركة الجيزة للتنمية السياحية، منوهة إلى أن تنفيذ هذا العقد من عدمه متوقف على موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بصفتها المسئولة عن تخطيط وإنشاء وتنمية مشروع الهاصمة الإدارية الجديدة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الدولية للمحاصيل الزراعية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، مصر للأسمنت قنا، 7 آلاف سهم، 300 ألف سهم، 10.6 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مطاحن ومخابز شمال القاهرة، العامة للصوامع والتخزين، 2000 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، سبيد ميديكال، 500 ألف سهم، 11699 سهم، على التوالي.

إيقاف تداول 23 سهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 23 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، المصرية للدواجن، العامة لمنتجات الخزف والصيني، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، الدولية للمحاصيل الزراعية، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، الأهرام للطباعة والتغليف، اودن للاستثمارات المالية، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مجموعة عامر القابضة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر لصناعة الكيماويات، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، الملتقى العربي للاستثمارات، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، المنصورة للدواجن، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.