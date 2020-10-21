شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. ارتفاع سعر الذهب وتراجع مؤشرات البورصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أخبار الاقتصاد، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها، ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولارات إلي 1920 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 834 جنيها للجرام.

تراجع مؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 617.888 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، لليوم الثالث على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12957 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4220 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة

ارتفاع الذهب في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولارات إلي 1920 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 834 جنيها للجرام.

وكشفت شعبة المعادن الثمينة، أن الذهب المدموغ فى مصر تراجع خلال عام 2020 بنسبة 30 % بسبب فيروس كورونا، وتراجع نسب المبيعات بصورة ملحوظة منذ بداية العام، وأن كافة المشغولات الذهبية المتداولة فى مصر مدموغة وغير مسموح بتداول أى جرام ذهب دون دمغة.

وأضافت أن دمغ الذهب يعتبر حماية للمستهلك النهائى وأن من يشترى الذهب غير المدموغ يتعرض لمخاطر النصب، والعيار الأكثر مبيعا هو 21 وذلك نظرا لتعدد تشكيلاته، وينتشر فى كافة محافظات الجمهورية، ويمثل 99 % من الذهب المتداول.

Advertisements

وأكدت أن عدد كبير من المصريين توجه لشراء الذهب عقب خفض سعر الفائدة مؤخرا، ولكن الشراء الآن هو لشراء السبائك والتى شهدت ارتفاعا فى مبيعاتها أكثر من 50 % قياسا على العام الماضى، وشركات كثيرة خصصت خطوط إنتاج كاملة لإنتاج السبائك.

وأشارت إلى أن سعر أوقية الذهب لا يستقر ابدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذ آمن لفترة أطول، ولا يمكن التوقع بوضع الارتفاعات فى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار النفط

سجلت أسعار النفط اليوم، 42.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر منخفضا بمقدار 46 سنتا أو ما يوازي 1.1%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 41.27 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 43 سنتا أو ما يوازي 1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أججت المخاوف من تخمة إمدادات عالمية كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فاقمت القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.

ارتفاع إجمالي قيمة محفظة برنامج ضمانات العملاء

أعلن البنك المركزي المصري إرتفاع إجمالي قيمة محفظة برنامج ضمانات العملاء لشركة ضمان مخاطر الإئتمان إلى 30.8 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، تغطي محفظة قروض بقيمة 46 مليار جنيه.

وذكر البنك في تقرير له حول نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان أن حجم محفظة البرنامج لضمانات العملاء سجل زيادة مستمرة منذ يناير 2020 وذلك بمعدل شهري يتراوح بين مليار و2 مليار جنيها.

وأوضح التقرير أن قيمة الضمانات قد قفزت بنسبة 271% إلى 30.8 مليار بنهاية يوليو 2020 مقارنة مع 8.3 مليار جنيه في ديسمبر 2018، كما قفزت قيمة الائتمان إلى 45.9 مليار جنيه في نهاية يوليو الماضي مقابل 12.9 مليار جنيه في ديسمبر 2018، فيما زاد عدد الضمانات إلى 35 ألف و515 ضمانة بنهاية يوليو لماضي مقابل 10 الاف و804 ضمانات في ديسمبر 2018.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على الحصة الأكبر من محفظة الضمانات بنسبة بلغت 57% من اجمالي المحفظة، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 16 % ، ثم القطاع الخدمي 11%، يليه قطاعي "التشييد والبناء" و"التجاري" بنسبة 8 % كل منهما ، فيما استحوذت مشروعات المرأة على نسبة 7 % من إجمالي الضمانات القائمة في نهاية يوليو 2020.