شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مخزونات النفط في أمريكا للأسبوع الثاني على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن انخفاض مخزونات الخام في أمريكا بنحو مليون برميل إلى 488.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.9 برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 1.9 مليون برميل إلى 227 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بحوالي 3.8 برميل إلى 160.7 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 584 ألف برميل خلال نفس الفترة.