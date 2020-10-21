شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الخسائر التشغيلية تدفع "زجاج" للربحية خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الصناعات الزجاجية الوطنية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها للربحية خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 6.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 3.6 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 6.1 مليون ريال خلال الربع لمُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثالث إلى انخفاض في الخسائر التشغيلية للعبوات الزجاجية نتيجة ارتفاع المبيعات، بالإضافة إلى زيادة حصة أرباح الشركة من الشركات الشقيقة العاملة في الزجاج المسطح نتيجة لتحسن الأداء المالي.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 16.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 13.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 5.1 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 3.3 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خسائر بلغت 7.8 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة تراجع 5.3%.