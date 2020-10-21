شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد قمة مصر الاقتصادية ديسمبر المقبل لمناقشة الفرص الاقتصادية ما بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات الدورة الثانية من قمة مصر الاقتصادية Egypt Economic Summit للعام الثانى على التوالى، ديسمبر المقبل، تحت رعاية عدد من الوزارات وبحضور مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين وعدد من الخبراء وقادة الرأى فى المجالات الاقتصادية المختلفة بالقطاعين الحكومى والخاص، وستناقش القمة "الفرص الاقتصادية في مصر ما بعد أزمة كورونا" في عدد من القطاعات الهامة.

ومن المقرر أن تشهد القمة عقد 3 جلسات متخصصة، أولها هى القطاع المصرفى وذلك من خلال تسليط الضوء على دور البنوك في مساندة الاقتصاد المصري خلال أزمة كوفيد-19، وتناقش الجلسة الثانية دور القطاع العقاري الذي أثبت فعاليته كأحد أقوى القطاعات صمودًا وثباتًا خلال أزمة كورونا، بينما تستعرض الجلسة الثالثة "جلسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" مدي استعداد البنية التحتية لخطة التحول الرقمي في مصر في أعقاب أزمة كورونا، والذي بات أحد المحاور الرئيسية في خطة الحكومة المصرية.

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جدير بالذكر أن قمة مصر الاقتصادية قد عقدت العام الماضى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتحت شعار "مستقبل مصر بعد مرحلة الإصلاح الاقتصادى ورؤية مصر 2030" والتي ضمت 5 جلسات متخصصة، وقد حظت القمة باهتمام كبير من جانب المختصين بالمجالات الاقتصادية المتنوعة وحضور ما يقرب من 40 متحدثا وخبيرا في عدة مجالات اقتصادية مؤثرة داخل المجتمع المصرى.