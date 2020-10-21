شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإحصاء: أؤيد تحديد سن الزواج إذا رأت اللجنة الوزارية ذلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الجهاز بصدد استئناف العمل في بحث العمالة خارج المنشآت "يشمل الباعة الجائلين في الشوارع وما في حكمهم"، وذلك مع بدء انحسار جائحة كورونا، على أن يبدأ العمل به بحلول بداية العام المقبل 2021، متوقعا أن يتم تخصيص في حدود 8 ملايين جنيه لأنه مكمل للتعداد الاقتصادي.

وقال اللواء خيرت بركات، في تصريحات صحفية، إنه يؤيد تحديد سن محدد للزواج إذا رأت اللجنة الوزارية هذا الرأي، وذلك بما يتماشى مع المؤشرات السكانية الحالية، حيث رصد الجهاز أن 27% من عدد حالات الزواج كانت تحت سن 20 عام، وهو ما يعني طول فترة الإنجاب عند السيدات وبالتالي زيادة عدد السكان، لافتا إلى أن الوجه القبلي يمثل 38% من المواليد في مصر، ولكن من المتوقع أن يواكب النمو الاقتصادي الحالي رفع معدلات الوعي لدي الأمهات في صعيد مصر وخاصة ريف الوجه القبلي.

كشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن عزم الجهاز البدء في تنفيذ مسح تحت مسمي "صحة الأسرة المصرية" لأول مرة بدلا من الوكالة الأمريكية بتمويل وطنى خالص، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط لم تتأخر في تنفيذ هذا المسح، والجهاز الآن بصدد تشكيل لجنة عليا بالتعاون مع عدة جهات منها وزارة الصحة لتنفيذ هذا المسح على أن يبدأ البدء فيه أوائل العام الجديد 2021.

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ولم يحدد رئيس جهاز الإحصاء، القيمة التقديرية المتوقعة لتنفيذ مسح صحة الأسرة المصرية، فيما قدرت مصادر حجم التمويل المتوقع بنحو 80 مليون جنيه.

ووجه اللواء خيرت بركات، الشكر للحكومة على الإجراءات الجدية التي تتخذها من أجل التعامل مع الزيادة السكانية، لافتا إلى أن رفع مستوى المعيشة يتطلب تحقيق المعادلة المطلوبة، وهي أن يساوي معدل النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني، لذا من المطلوب تكثيف حلول الدولة للتعامل مع هذه المشكلة بشكل جدي.

وأضاف بركات، أن وضع خطة قومية لمواجهة الزيادة السكانية من الطبيعي أن يحتاج إلى توفير البيانات اللازمة لتحقيق النتائج المطلوبة، وهو ما يؤديه الجهاز في ضوء اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في معدلات المواليد بشكل طفيف ولكنه مؤشر جيد.