شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بريطانية تعيد بوينج 737 للخدمة وتوقعات ببيعها في أمريكا خلال أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستقوم أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا بإعادة طائرة بوينج 737 ماكس في أوائل العام المقبل للعمل مرة أخرى، حيث تعتبر طائرة 737 ماكس أكثر كفاءة في استهلاك الوقود، وأقل ضررًا بالبيئة من الطرازات السابقة للطائرة، وفقا لتقرير الاندبندنت. وقام إيدي ويلسون، الرئيس التنفيذي لقسم التشغيل في شركة وأين اير بالتنبؤ، حيث كشفت شركة American Airlines عن خطط لبدء الطيران بالطائرة بين نيويورك وميامي.

تعتبر راين اير أكبر زبون أوروبي لشركة ماكس، حيث لديها طلبات مؤكدة لـ 135 من الإصدار الخاص للطائرة، مع 197 مقعدًا - ثمانية أكثر من التكوين القياسي.

وكان من المقرر أن تبدأ طيران ماكس من وإلى قاعدتها الرئيسية، لندن ستانستيد، في مايو 2019، لكن تم إيقافها في جميع أنحاء العالم منذ مارس 2019، بعد أيام من فقدان 157 راكبًا وطاقمًا على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 من أديس أبابا إلى نيروبي.

جاء ذلك في أعقاب تحطم رحلة ليون إير 610 في أكتوبر 2018 في رحلة داخلية حيث توفي جميع الركاب وأفراد الطاقم البالغ عددهم 189 شخصًا، سقطت كلتا الطائرتين بعد وقت قصير من الإقلاع ، حيث حاول الطيارون للتغلب على خطأ في نظام التحكم عرف باسم MCAS الذي أجبر مقدمة الطائرة على الهبوط.

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تعد طائرة بوينج 737 أشهر طائرة ركاب في العالم من حيث عدد الطائرات التي تم بناؤها منذ أن حلقت لأول مرة في عام 1967، وقد أجرت شركة بوينج تغييرات على التصميم المعيب وتسعى لإقناع سلطات الطيران بالسماح لرحلات الركاب بالبدء من جديد.

تقوم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي التابع لها شركة راين اير بإجراء فحوصات خاصة بها، وفي حديثه حصريًا مع صحيفة إندبندنت ، قال ويلسون: "أعتقد أنها ستعود للخدمة في الأسابيع القادمة في الولايات المتحدة"

قال محلل الطيران جون ستريكلاند: "لقد تحدثت مع شركة بوينج عدة مرات حيث كانوا يعملون على التوقعات وأعتقد أنهم على حق في توخي الحذر في السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة"، مضيفا انه سوف تكون شركات الطيران حذرة حتما عندما يتعلق الأمر بإعادة البناء وتأجيل الطلبات وأخذ طائرات أصغر.