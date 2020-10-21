شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الأربعاء 21-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بقيمة 4 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً من 1910 دولارات إلي 1920 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 834 جنيها للجرام. أسعار الذهب: أسعار الذهب: عيار 18 :714 جنيها. عيار 21 : 834 جنيها. عيار 24: 953.25 جينه.

وتباينت أسعار العملات اليوم أمام الجنيه المصرى، ووفقا لآخر تحديثات فى البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع . Advertisements سعر اليورو الأوروبى: 18.50 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.25 جنيه للشراء، 20.62 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.52 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: مسجلا 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى: بلغ 4.23 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

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