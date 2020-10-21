شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع اتفاقية تعاون بين الغرف الأمريكية بمصر واليونان وقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت غرفة التجارة الأمريكية فى قبرص، وغرفة التجارة الأمريكية فى مصر، وغرفة التجارة الأمريكية اليونانية فى اليونان، مذكرة تفاهم للتعاون المشترك لتعزيز تنمية التجارة والاستثمار والعلاقات التجارية بين أعضائها ومع الدول الأعضاء. الولايات المتحدة الأمريكية.

أقيم حفل التوقيع اليوم بالتزامن فى نيقوسيا والقاهرة وأثينا وخاطبهم سفراء الولايات المتحدة وكبار ممثلى البعثات الدبلوماسية فى الدول الثلاث - جوديث غاربر، سفيرة الولايات المتحدة فى قبرص، جوناثان كوهين، سفير الولايات المتحدة فى مصر، وجيفرى بيات سفير الولايات المتحدة لدى اليونان. ومثل غرفة التجارة الأمريكية، المنظمة الأم، نائب الرئيس التنفيذى ورئيس الشؤون الدولية، مايرون بريليانت.

وشهد توقيع مذكرة التفاهم سفراء قبرص واليونان ومصر لدى الدول الثلاث.

وبحسب بيان الغرفة الأمريكية بالقاهرة تم إعداد مذكرة التفاهم لإنشاء إطار عمل للتعاون المشترك بين غرف التجارة الأمريكية الثلاث، نظرًا لأهدافها المشتركة فى تمثيل مصالح مجتمعات الأعمال الخاصة بها ؛ وتحقيق الفوائد الاقتصادية التى يمكن تحقيقها للمناطق.

وستعمل المنظمات الثلاث سويًا على تبادل معلومات السوق وفرص الأعمال والوفود الاقتصادية بانتظام لتعزيز مصالح الشركات الأمريكية والشركات الأعضاء الأخرى فى بلدانهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم الدعم لأعضاء كل غرفة من غرف التجارة الأمريكية عند زيارة بلد بعضهم البعض لأغراض تجارية ومساعدة ممثلى الأعمال من البلدان الثلاثة فى الانخراط فى الأعمال التجارية وأنشطة الاستثمار.

كما ستعمل غرف التجارة الأمريكية الثلاث على التنظيم المشترك للاجتماعات والندوات والمعارض التجارية وورش العمل والمؤتمرات فى المنطقة وربما فى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الاستثمار والتجارة والتعاون الصناعى ونقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة وبشكل عام التعاون التجارى والاقتصادي. كما سيقدمون المساعدة المتبادلة لتحديد الشركاء المناسبين المهتمين بالاستثمار والأعمال والتعاون التقنى فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع الأعمال فى كل من البلدان.

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وقال مايرون بريليانت، النائب التنفيذى لرئيس غرفة التجارة الأمريكية ورئيس الشؤون الدولية: "يمثل حفل التوقيع اليوم علامة بارزة فى تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال فى مصر واليونان وقبرص. بالنظر إلى التحديات التى يفرضها الوباء، من المهم أكثر من أى وقت مضى بالنسبة لنا بناء جسور اقتصادية، نأمل أن تعزز هذه الاتفاقية المزيد من الفرص التجارية للشركات الأمريكية فى منطقة شرق البحر المتوسط المتكاملة بشكل متزايد ".

قال رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقبرصى، هاريس كاكوليس أنه تعد مصر واليونان وقبرص ثلاث دول مجاورة دعمت تاريخيًا وحقيقيًا بيئة السلام والأمن والازدهار فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. خلال السنوات القليلة الماضية، صعدت حكوماتنا الثلاث من مساعيها فى السعى النشط لتشكيل هذه البيئة، والتى من شأنها أن تفضى أيضا إلى التعاون الاقتصادى والتجاري.

واجتمعت غرفة التجارة الأمريكية للتوقيع على مذكرة تفاهم لهذا السبب بالضبط، ونحن حريصون للغاية ومتحمسون للآفاق العظيمة لهذا التعاون، الذى يكمل شراكتنا الحالية الأخرى مع إسرائيل.

وتتطلع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إلى العمل مع غرفة التجارة الأمريكية بغرفة التجارة الأمريكية فى مصر واليونان وتحقيق قيمة لأعضائها واقتصاديات ومواطنى البلدان الثلاثة ".

وقال شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، أن الولايات المتحدة، نظرًا لعلاقتنا الوثيقة بالعمل مع غرفة التجارة الأمريكية "غرفة التجارة الأمريكية فى مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بالقيمة التى ستجلبها هذه الشراكة الجديدة لأعضائنا، من خلال التعاون الذى يتراوح من التبادل المنتظم لمعلومات السوق، وتبادل الفرص التجارية، إلى الوفود الاقتصادية لتعزيز مصالح الشركات الأمريكية والشركات الأعضاء الأخرى. فى كل بلد من بلداننا. بصفتنا غرفة التجارة الأمريكية فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، ومؤسسات الأعمال الرائدة فى كل من بلداننا، سنعمل على تعزيز العلاقات الوثيقة بين أعضائنا، والتعلم من تجارب بعضنا البعض، وإيجاد فرص عمل بين بعضهم البعض ومع.

وقال رئيس غرفة التجارة الأمريكية اليونانية، نيكولاوس باكاتسيلوس."نحن فى الغرفة التجارية الأمريكية اليونانية متحمسون للغاية لتوقيع مذكرة التفاهم مع الغرف الأمريكية فى مصر وقبرص والآفاق الميمون التى يتم فتحها لتآزر اقتصادى وتجارى أوسع ليس فقط لأعضائنا، ولكن أيضا لمجتمع ريادة الأعمال الأوسع فى بلداننا. هذه الاتفاقية هى خطوة إضافية بعد الاتفاقية الثلاثية التى وقعتها حكومات الدول الثلاث وترمز إلى الدور الذى يمكن أن يلعبه التعاون الاقتصادى والتجارى بين الدول فى استقرار ونمو وازدهار منطقة البحر الأبيض المتوسط لصالح الناس فى هذه المنطقة.