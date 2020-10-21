شكرا لقرائتكم خبر عن بداية هادئة للأسهم الأمريكية وسط تركيز على التحفيز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية معاملات اليوم الأربعاء على نحو هادئ مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قد تنبئ بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدة جديدة لدعم التعافي الاقتصادي الهش من تداعيات فيروس كورونا.
تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.13 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة ليفتح على 28270.66 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.21 نقطة أو 0.09 بالمئة ليسجل 3439.91 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 13.90 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 11530.39 نقطة.
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