الاقتصاد

بداية هادئة للأسهم الأمريكية وسط تركيز على التحفيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية معاملات اليوم الأربعاء على نحو هادئ مع ترقب المستثمرين لأي مؤشرات قد تنبئ بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى اتفاق على حزمة مساعدة جديدة لدعم التعافي الاقتصادي الهش من تداعيات فيروس .

تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 38.13 نقطة بما يعادل 0.13 بالمئة ليفتح على 28270.66 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.21 نقطة أو 0.09 بالمئة ليسجل 3439.91 نقطة، بينما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 13.90 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 11530.39 نقطة.

 

 

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