توقيع اتفاقية تعاون بين الغرف الأمريكية بالقاهرة واليونان وقبرص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الغرف التجارية الأمريكية فى كل من القاهرة واليونان وقبرص اليوم بحضور السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين ومايرون برليانت نائب رئيس الغرفة الامريكية للعلاقات الدولية وسفيرا الولايات المتحدة فى اليونان وقبرص والدكتور شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ورؤساء وقيادات الغرف التجارية الثلاثة، وذلك لتشجيع التجارة والاستثمار والعلاقات البينية بين الغرف . وبحسب ما ذكرته الغرفة الأمريكية فإن الاتفاقية تأتى فى اطار توقيع اتفاقيات اقتصادية بين مصر واليونان وقبرص فى مجالات الاستثمار والتعاون الاقتصادى شرق المتوسط وكذلك لدفع التجارة البينية بين تلك الدول. Advertisements وأوضحت أن الاتفاق بين الحكومات وبين الغرف التجارية يركز على استقرار المنطقة وتحقيق النمو المنشود وكذلك تلبية متطلبات شعوب تلك الدول . يشار أنه يعقد الاتفاق تزامنا مع القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان لبحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، في إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة، التي تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد.

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