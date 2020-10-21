شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات الدفع الإلكتروني تقفز بنسبة 49ر5% فى نيجيريا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفزت قيمة المعاملات الإلكترونية التي شهدتها نيجيريا عبر قنوات الدفع الإلكتروني المختلفة، متضمنة تعاملات الشيكات، بنسبة 49ر5 % لتصل إلى مستوى 3ر17 تريليون نيرة نيجيرية في سبتمبر الماضي 2020، مقارنة بـ4ر16 تريليون نيرة في أغسطس الذي سبقه. (الدولار الأميركي يعادل 381 نيرة نيجيرية).
وعزا المسئول التنفيذي بشركة المشتقات المالية المحدودة بيسمارك ريواني، ذلك الارتفاع في المعاملات الإلكترونية عبر قنوات الدفع الإلكتروني، التي تتضمن نقطة البيع PoS، ودار المقاصة الآلية ACH، ونظام المدفوعات الثابتة للتسويات بين البنوك النيجيرية NIP، إلى تأثير وباء كوفيد- 19 الذي تسبب في تصاعد عمليات الدفع الإلكتروني في البلاد.
ولفت ريواني، في تقرير عرضه أمام مدرسة لاجوس لإدارة الأعمال، إلى أنه استقى الأرقام التي أوردها في تقريره من "نظام التسويات بين البنوك النيجيرية" NIBSS.
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