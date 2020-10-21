شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع رغم الشكوك بشأن حزمة التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على الرغم من عدم اليقين السائد في الأسواق حيال إمكانية تمرير حزمة مالية ثانية في الولايات المتحدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.



وعقد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" أمس اجتماعات مع بعض زعماء الكونجرس من أجل تقريب وجهات النظر وبحث إمكانية تمرير حزمة تحفيز تزيد عن 1.8 تريليون دولار.

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وتحتدم التطورات بشأن انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشحين "دونالد ترامب" عن الحزب الجمهوري و"جو بايدن" عن الحزب الديمقراطي.



بالتزامن مع ذلك، يتابع المستثمرون عن كثب تدفق نتائج أعمال الشركات، ومن أبرز ما صدر مؤخراً أعمال "نتفليكس" و"سناب شات" وبعض البنوك الأمريكية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 107 نقاط) إلى 28415 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 62 نقطة) إلى 11578 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3459 نقطة.