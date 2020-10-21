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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الألمنيوم تنخفض متأثرةً بزيادة الإنتاج الصيني والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الألمنيوم خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل المخاوف من وفرة المعروض بالتزامن مع انتعاش الإنتاج الصيني من المعدن الصناعي.
وتعرضت المعادن الصناعية لضغوط خلال الأسبوع الجاري عقب صدور القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الصيني يوم الإثنين والتي سجلت نموا بنسبة 4.9% في الربع السنوي الثالث دون توقعات بتحقيق نمو نسبته 5.5%.
هذا، وقد كشفت بيانات حكومية صينية عن أن الإنتاج المحلي من الألمنيوم ارتفع بنسبة 7.9% خلال سبتمبر/أيلول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
يأتي ذلك في ظل تعافي أسعار الألمنيوم بشكل تدريجي فضلا عن دخول مصاهر جديدة حيز التشغيل في الصين.
من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة وأقل مستوى عند 92.6 نقطة.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للأمنيوم تسليم ثلاثة أشهر بنسبة 1% إلى 1834.5 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن 1853 دولار وأقل سعر عند 1830 دولار.
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