شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 42.70 دولار لبرنت.. و41.27 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 42.70 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم ديسمبر منخفضا بمقدار 46 سنتا أو ما يوازي 1.1%، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم ديسمبر 41.27 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 43 سنتا أو ما يوازي 1%.

وشهدت أسعار النفط اليوم انخفاضا بعد زيادة مفاجئة لمخزونات الخام الأمريكية أججت المخاوف من تخمة إمدادات عالمية كما أن ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 فاقمت القلق إزاء تباطؤ تعافي الطلب على الوقود.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى أمس أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت 584 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر لتصل إلى 490.6 مليون برميل في حين توقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا قدره مليون برميل.

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وزاد من الضغط تجاوز حالات الإصابات بالفيروس 40 مليونا في أنحاء العالم أمس مع تجدد إجراءات العزل العام في بعض المناطق في أوروبا. وعلى جانب الإمدادات، قال وزير الطاقة الروسي أمس إن من السابق لأوانه مناقشة مستقبل الإنتاج العالمي للنفط بعد ديسمبر، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلانه أن خطط تخفيف قيود الإنتاج الحالية ينبغي أن تمضي في مسارها.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 1.2 مليون برميل وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات البنزين انخفضت 1.6 مليون برميل بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوطا قدره 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ستة ملايين برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 1.7 مليون برميل.

وأظهرت البيانات أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 70 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.