شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، لليوم الثاني على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 3.9 مليار جنيه، ليغلق عند 617.888 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 11101 نقطة، لليوم الثالث على التوالي، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 2055 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12957 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4220 نقطة.

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كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 1918 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 2818 نقطة.