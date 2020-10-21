شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصات الخليج بجلسة الأربعاء.. واللون الأحمر يسيطر على بورصة قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.44% خاسراً 9.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.18 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.07% خاسراً 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.56 نقطة، وانخفض مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.550 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وسيطر اللون الأحمر على بورصة قطر.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.02% رابحاً 1.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4543.697 نقطة.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسراً 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 8496.85 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2% رابحاً 298.89 نقطة ليغلق عند مستوى 15261.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 372.7 مليون سهم بقيمة 8.9 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.23%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.96%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.63%، ثم قطاعي الطاقة والإعلام والترفيه بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.17%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.16%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 7.88%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.78%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.56%.

وقفز 92 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 10%، ثم سهم "أم آي سي" بنسبة 9.97%، ثم سهم "كيمانول" بنسبة 7.50%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 4.02%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 3.78%، ثم سهم "مجموعة صافولا" بنسبة 3.35%، فيما تصدر سهم "الكابلات السعودية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 490 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.44% خاسراً 9.63 نقطة ليغلق عند مستوى 2171.18 نقطة، وبلغ حجم التداول 228.5 مليون سهم محققة ما قيمته 203.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 3418 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.10%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.38%، يليه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.34%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.63%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.69%.

وقفز 17 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 14.43%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 7.31%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم شركة دي إكس بي إنترتيمنس بنسبة 3.41%، ثم سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم شركة داماك العقارية دبي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 28.9 مليون ورقة بقيمة 31.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% خاسراً 1.05 نقطة ليغلق عند مستوى 1453.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيممة 637.4 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 6.61% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.61%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.47% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، وهبط سهم إي بي إم تيرمنيالز البحرين بنسبة 0.33%.

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فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.20% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 3.70%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.38%، كما صعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%.

بورصة قطر

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.50% خاسراً 50.49 نقطة ليغلق عند مستوى 9965.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 204.2 مليون سهم بقيمة 448 مليون ريال عبر تنفيذ 8406 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 12 سهم، واستقر سهمين، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.88%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.67%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.28%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية والاتصالات بنسبة 0.09%، 0.05%، على التوالي.

بورصة مسقط

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.01% خاسراً 0.43 نقطة ليغلق عند مستوى 3586.550 نقطة، للجلسة الثالثة على التوالي، وبلغ حجم التداول 8 ملايين سهم بقيمة 759.8 ألف ريال عبر تنفيذ 348 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "الجزيرة للخدمات" بنسبة 4.39%، ثم سهم "بنك اتش اس بي سي عمان" بنسبة 2.27%، ثم سهم "سيمبكورب صلالة" بنسبة 1.77%، فيما تراجع 15 سهماً على رأسها سهم "المتحدة للتمويل" بنسبة 8.51%، ثم سهم "الرؤية للتأمين" بنسبة 5.38%، ثم سهم "الغاز الوطنية" بنسبة 3.77%، فيما تصدر سهم "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 143.8 ألف ريال عماني، وتراجع السهم بنسبة 2.78%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.5% رابحاً 28.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5657.39 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحاً 35.58 نقطة ليغلق عند مستوى 6280.60 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.3% رابحاً 13.32 نقطة ليغلق عند مستوى 4418.69 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحاً 14.45 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.35 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 284.8 مليون سهم بقيمة 65.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12.4 ألف صفقة، وصعد 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.72%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.28%، ثم قطاعي الخدمات المالية والنفط والغاز بنسبة 0.15%، 0.14%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.30%.

وجاء سهم الشركة العالمية للمدن العقارية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 39.62%، يليه سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 10.14%، ثم سهم شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.93%، فيما تصدر سهم شركة المساكن الدولية للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 11.42% يليه سهم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.26%، ثم سهم شركة عقار للاستثمارات العقارية بنسبة 4.60%.

بورصة أبوظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% رابحاً 1.06 نقطة ليغلق عند مستوى 4543.697 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 680.515 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 107.4 مليون سهم، بقيمة 541.6 مليون درهم، عبر تنفيذ 1774 صفقة.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة أبوظبي على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.79%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.71%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاعي الطاقة والبنوك بنسبة 0.12%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.53%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%.

وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية بنسبة 11.47%، ثم سهم شركة ميثاق للتأمين التكافلي بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة مجموعة سوداتل للاتصالات المحدودة-سوداتل بنسبة 0.98%، فيما تراجع 13 سهماً على رأسها سهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة أبوظبي لبناء السفن بنسبة 4.9%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 3.16%، وتصدر سهم الشركة العالمية القابضة قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 146.3 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 0.26%.