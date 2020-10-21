شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة الكندية على خلاف التوقعات فى أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية مرتفعة بنسبة 0.4% فى آب/أغسطس ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 1.0% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاع بنسبة 0.6% ، هذا البيان سلبي للدولار الكندي .

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