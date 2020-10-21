شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار المستهلكين فى كندا طبقا للتوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الكندي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين الشهري منخفضة بنسبة 0.1 % فى أيلول/سبتمبر ،فى ثاني انكماش شهري على التوالي ، طبقا لتوقعات الخبراء انخفاض بنسبة 0.1% ، طبقا للقراءة السابقة التي سجلت انخفاض بنسبة 0.1% ، وبالقراءة السنوية سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 0.4% من ارتفاع بنسبة 0.1% بالقراءة السابقة أفضل من توقعات الخبراء ارتفاع بنسبة 0.4%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار المستهلكين فى كندا طبقا للتوقعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.