شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتخلى عن ذروة 7 أسابيع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على تراجعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليتخلى عن أعلى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل باليوم السابق ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى تأثير بيانات أولية فى الولايات المتحدة ،أظهرت زيادة غير متوقعة فى المخزونات التجارية ،ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 0.6% إلى مستوي 40.88$ ، من مستوى الافتتاح عند 41.13$، وسجل أعلى مستوي عند 41.57$.

عند تسوية الأمس ، حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ،وسجل أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 41.87$ للبرميل ، بفضل آمال التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

Advertisements

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 16 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.5 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بحوالي 500 ألف برميل يوميا ، ليرتفع الإجمالي إلى 10.5 مليون برميل يوميا ،بسبب إعصار دلتا الذي عطل الإنتاج فى منطقة الخليج المكسيك فى الولايات المتحدة.