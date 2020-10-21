شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 7 أسابيع بفعل التقدم فى محادثات التحفيز المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى سبعة أسابيع ، بفعل تلاشي الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد التقدم فى المحادثات السياسية حول حزمة التحفيز المالي الجديدة فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.4 % إلى مستوى 92.68 نقطة الأدنى منذ 3 أيلول/سبتمبر الماضي ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.04 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.07 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.4% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بعد تطورات إيجابية بشأن إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

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قال المتحدث باسم مجلس النواب الأمريكي"درو هاميل" إن رئيسة المجلس "نانسي بيلوسي " ووزير الخزانة "ستيف منوشين" واصلا تضييق الخلافات حول برنامج التحفيز المالي عبر محادثة هاتفية يوم الاثنين.

وأضاف هاميل إنه بحلول نهاية يوم الثلاثاء سيكون هناك وضوحا بشأن ما إذا كان يمكن تمرير مشروع قانون الإغاثة من فيروس كورونا قبل الانتخابات الرئاسية فى 3 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وعقب محادثات الثلاثاء قال رئيس موظفي البيت الأبيض"مارك ميدوز" إنه حدث تقدما جيدا حول برنامج المساعدات الاقتصادية ، لكن لا يزال هناك بعض المفاوضات قبل التوصل لاتفاق نهائي.

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه مستعد لقبول مشروع قانون مساعدات مالية كبير ، على الرغم من معارضة حزبه الجمهوري.